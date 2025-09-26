- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
31 (83.78%)
Loss Trade:
6 (16.22%)
Best Trade:
1.85 USD
Worst Trade:
-1.24 USD
Profitto lordo:
27.99 USD (2 784 pips)
Perdita lorda:
-2.92 USD (289 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.58 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
49.94%
Massimo carico di deposito:
6.69%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
20.22
Long Trade:
25 (67.57%)
Short Trade:
12 (32.43%)
Fattore di profitto:
9.59
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.24 USD (1)
Crescita mensile:
0.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.24 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (1.24 USD)
Per equità:
16.13% (810.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.85 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.58 USD
Massima perdita consecutiva: -1.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalping gold.
My average spread at this broker is 2.5-3 pips. In order to be profitable you MUST use a broker with smaller spread, there are many, such as ICMarketsSC, TickmillSC, Global Prime and many more
How to Subscribe to MT4/MT5 Signal -
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
How to get the same lotsizes with the signal
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
37
83%
50%
9.58
0.68
USD
USD
16%
1:500