Daniel Osteen Edward Naibaho

Hauii88

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
27.30 USD
Worst Trade:
-7.00 USD
Profitto lordo:
34.22 USD (14 342 pips)
Perdita lorda:
-22.09 USD (4 209 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (30.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
76.57%
Massimo carico di deposito:
37.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-5.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.09 USD (3)
Crescita mensile:
24.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.99 USD
Massimale:
17.09 USD (34.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.11% (17.09 USD)
Per equità:
28.64% (14.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 6
NQ100.R 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -10
NQ100.R 22
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -1K
NQ100.R 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.30 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.18 USD
Massima perdita consecutiva: -17.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 17:08
Share of trading days is too low
2025.09.26 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.26 14:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.26 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
