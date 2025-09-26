- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
38 (43.67%)
Loss Trade:
49 (56.32%)
Best Trade:
64.46 USD
Worst Trade:
-44.13 USD
Profitto lordo:
749.98 USD (224 525 pips)
Perdita lorda:
-749.85 USD (226 142 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (35.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
181.42%
Massimo carico di deposito:
94.34%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
46 (52.87%)
Short Trade:
41 (47.13%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
19.74 USD
Perdita media:
-15.30 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-188.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.38 USD (8)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.61 USD
Massimale:
197.06 USD (49.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.68% (137.73 USD)
Per equità:
16.14% (68.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|BTCUSD
|17
|US500
|11
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|47
|US500
|-49
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|BTCUSD
|22K
|US500
|-12K
|USDJPY
|-25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.46 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +35.12 USD
Massima perdita consecutiva: -188.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.71 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
226
USD
USD
1
0%
87
43%
181%
1.00
0.00
USD
USD
53%
1:200