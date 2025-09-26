- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
119 (68.00%)
Loss Trade:
56 (32.00%)
Best Trade:
27.36 USD
Worst Trade:
-53.49 USD
Profitto lordo:
370.50 USD (274 407 pips)
Perdita lorda:
-211.76 USD (165 675 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (22.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
7.95%
Massimo carico di deposito:
10.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
175
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
49 (28.00%)
Short Trade:
126 (72.00%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-3.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.49 USD (1)
Crescita mensile:
39.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
61.23 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.49% (61.23 USD)
Per equità:
1.07% (5.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|BTCUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|160
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|125K
|BTCUSD
|-16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.36 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
40%
1
3K
USD
USD
559
USD
USD
1
0%
175
68%
8%
1.74
0.91
USD
USD
10%
1:200