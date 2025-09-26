SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalper Days
Kuntoro Herdwiyanto A

Scalper Days

Kuntoro Herdwiyanto A
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
TradingProInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
21 (63.63%)
Loss Trade:
12 (36.36%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-3.58 USD
Profitto lordo:
41.02 USD (4 092 pips)
Perdita lorda:
-32.73 USD (3 166 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.41 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
22.33%
Massimo carico di deposito:
28.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
23 (69.70%)
Short Trade:
10 (30.30%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.44 USD (3)
Crescita mensile:
16.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.41 USD
Massimale:
16.80 USD (25.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.98% (16.77 USD)
Per equità:
3.02% (1.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 926
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.41 USD
Massima perdita consecutiva: -9.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scalper Days.

- Start Trading :25 September 2025.

- Focused trading on XAUUSD.

- Max two trades in the same time.

- 100% Algo trading with 30 pips stop loss each trade. 

- Unlimited profit taken depend on set ATR period and ATR multiply.

- Opened order based on price action strategy with RSI Indicator.

- No martingale and no grid for safety.

- Minimum Capital : 50 USD


Have a nice day !

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalper Days
30USD al mese
17%
0
0
USD
58
USD
1
100%
33
63%
22%
1.25
0.25
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.