Trade:
33
Profit Trade:
21 (63.63%)
Loss Trade:
12 (36.36%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-3.58 USD
Profitto lordo:
41.02 USD (4 092 pips)
Perdita lorda:
-32.73 USD (3 166 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.41 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
22.33%
Massimo carico di deposito:
28.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
23 (69.70%)
Short Trade:
10 (30.30%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.44 USD (3)
Crescita mensile:
16.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.41 USD
Massimale:
16.80 USD (25.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.98% (16.77 USD)
Per equità:
3.02% (1.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|926
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.41 USD
Massima perdita consecutiva: -9.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalper Days.
- Start Trading :25 September 2025.
- Focused trading on XAUUSD.
- Max two trades in the same time.
- 100% Algo trading with 30 pips stop loss each trade.
- Unlimited profit taken depend on set ATR period and ATR multiply.
- Opened order based on price action strategy with RSI Indicator.
- No martingale and no grid for safety.
- Minimum Capital : 50 USD
Have a nice day !
