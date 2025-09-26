- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
8.47 USD
Worst Trade:
-4.25 USD
Profitto lordo:
23.33 USD (2 437 pips)
Perdita lorda:
-12.64 USD (1 100 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (21.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.41 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
99.38%
Massimo carico di deposito:
6.78%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
2 (15.38%)
Short Trade:
11 (84.62%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.12 USD (5)
Crescita mensile:
2.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 USD
Massimale:
12.20 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.36% (12.32 USD)
Per equità:
20.78% (103.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 1650
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
Non ci sono recensioni
