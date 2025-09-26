SegnaliSezioni
I Made Sandiarta

Growth Equity

I Made Sandiarta
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
36 (73.46%)
Loss Trade:
13 (26.53%)
Best Trade:
29.88 USD
Worst Trade:
-22.26 USD
Profitto lordo:
161.95 USD (270 313 pips)
Perdita lorda:
-63.44 USD (127 492 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (88.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
56.72%
Massimo carico di deposito:
13.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
43 (87.76%)
Short Trade:
6 (12.24%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-4.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.78 USD (4)
Crescita mensile:
23.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
50.72 USD (12.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.01% (50.72 USD)
Per equità:
3.54% (29.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 23
ETHUSD 8
XAUUSD 8
NAS100 7
GBPUSD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 49
ETHUSD 42
XAUUSD 9
NAS100 2
GBPUSD 1
USDJPY -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 132K
ETHUSD 10K
XAUUSD -314
NAS100 760
GBPUSD 55
USDJPY -126
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.88 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.07 USD
Massima perdita consecutiva: -42.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Strategy Breakout & Counter 
With Money Managemenet 💰 
Good luck
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Growth Equity
30USD al mese
23%
0
0
USD
847
USD
1
0%
49
73%
57%
2.55
2.01
USD
6%
1:500
