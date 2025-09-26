- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
55 (66.26%)
Loss Trade:
28 (33.73%)
Best Trade:
17.34 USD
Worst Trade:
-126.99 USD
Profitto lordo:
401.97 USD (135 308 pips)
Perdita lorda:
-372.43 USD (84 293 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (89.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.64 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
5.47%
Massimo carico di deposito:
47.87%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
59 (71.08%)
Short Trade:
24 (28.92%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
7.31 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-292.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.73 USD (4)
Crescita mensile:
-1.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
292.73 USD (40.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.83% (292.73 USD)
Per equità:
47.51% (261.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.34 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +89.64 USD
Massima perdita consecutiva: -292.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
4
100%
83
66%
5%
1.07
0.36
USD
USD
53%
1:500