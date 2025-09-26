SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SimpleTRADE
Denis Khokhlov

SimpleTRADE

Denis Khokhlov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
554.38 RUB
Worst Trade:
-262.82 RUB
Profitto lordo:
792.33 RUB (951 pips)
Perdita lorda:
-412.94 RUB (501 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (562.72 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
562.72 RUB (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
68.54%
Massimo carico di deposito:
62.50%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
47.42 RUB
Profitto medio:
158.47 RUB
Perdita media:
-137.65 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-150.12 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-262.82 RUB (1)
Crescita mensile:
3.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
286.24 RUB (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.71% (286.24 RUB)
Per equità:
3.32% (344.29 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 7
GBPUSDrfd 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 11
GBPUSDrfd -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 772
GBPUSDrfd -322
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +554.38 RUB
Worst Trade: -263 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +562.72 RUB
Massima perdita consecutiva: -150.12 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.26 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
