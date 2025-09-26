- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
47.65 USD
Worst Trade:
-18.77 USD
Profitto lordo:
66.72 USD (67 639 pips)
Perdita lorda:
-50.66 USD (50 017 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (49.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
34.50%
Massimo carico di deposito:
4.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
16.68 USD
Perdita media:
-8.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.35 USD (3)
Crescita mensile:
-31.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.65 USD
Massimale:
35.55 USD (43.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (35.47 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.65 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.71 USD
Massima perdita consecutiva: -35.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
-32%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
1
0%
10
40%
35%
1.31
1.61
USD
USD
44%
1:300