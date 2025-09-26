- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 119
Profit Trade:
583 (52.10%)
Loss Trade:
536 (47.90%)
Best Trade:
1 320.50 USD
Worst Trade:
-2 700.80 USD
Profitto lordo:
23 399.83 USD (5 460 652 pips)
Perdita lorda:
-27 051.39 USD (5 609 725 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (721.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 886.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
96.42%
Massimo carico di deposito:
20.79%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
704 (62.91%)
Short Trade:
415 (37.09%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-3.26 USD
Profitto medio:
40.14 USD
Perdita media:
-50.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-493.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 195.73 USD (7)
Crescita mensile:
-0.56%
Previsione annuale:
-6.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 264.73 USD
Massimale:
7 957.71 USD (114.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.45% (7 957.71 USD)
Per equità:
38.76% (367.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|694
|BTCUSD
|201
|GBPUSD
|28
|EURUSD
|24
|USDJPY
|21
|XAGUSD
|20
|US30
|12
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|9
|USDCHF
|9
|GBPJPY
|8
|JPN225
|8
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|5
|CADJPY
|5
|NZDCHF
|4
|GBPCAD
|4
|WTI
|4
|EURCAD
|4
|NAS100
|4
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|3
|AUS200
|3
|NZDCAD
|2
|EURCHF
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|2
|ETHUSD
|2
|HK50
|2
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|BCHUSD
|1
|AUDNZD
|1
|ATOMUSD
|1
|UK100
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|BTCUSD
|277
|GBPUSD
|469
|EURUSD
|155
|USDJPY
|-6
|XAGUSD
|-118
|US30
|4
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|-415
|USDCHF
|29
|GBPJPY
|-92
|JPN225
|4
|AUDCAD
|-21
|CADCHF
|-47
|CADJPY
|70
|NZDCHF
|-49
|GBPCAD
|-73
|WTI
|-124
|EURCAD
|-39
|NAS100
|-19
|EURNZD
|79
|GBPCHF
|-85
|AUDCHF
|-30
|GBPNZD
|-36
|AUS200
|1
|NZDCAD
|-18
|EURCHF
|-69
|EURGBP
|-12
|CHFJPY
|-41
|EURJPY
|25
|NZDUSD
|-2
|ETHUSD
|-11
|HK50
|0
|GBPAUD
|-68
|AUDJPY
|-44
|NZDJPY
|-36
|EURAUD
|12
|BCHUSD
|0
|AUDNZD
|1
|ATOMUSD
|-14
|UK100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|BTCUSD
|-161K
|GBPUSD
|476
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|551
|XAGUSD
|288
|US30
|5K
|AUDUSD
|-337
|USDCAD
|-1.7K
|USDCHF
|1.2K
|GBPJPY
|-97
|JPN225
|7.7K
|AUDCAD
|-665
|CADCHF
|-848
|CADJPY
|236
|NZDCHF
|-783
|GBPCAD
|-600
|WTI
|-865
|EURCAD
|-513
|NAS100
|-19K
|EURNZD
|2.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|-514
|GBPNZD
|-1.1K
|AUS200
|1.6K
|NZDCAD
|-387
|EURCHF
|-1.1K
|EURGBP
|304
|CHFJPY
|-117
|EURJPY
|85
|NZDUSD
|-122
|ETHUSD
|-6.9K
|HK50
|125
|GBPAUD
|-2.1K
|AUDJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|-1K
|EURAUD
|377
|BCHUSD
|-264
|AUDNZD
|48
|ATOMUSD
|-1.4K
|UK100
|19
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 320.50 USD
Worst Trade: -2 701 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +721.69 USD
Massima perdita consecutiva: -493.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
ICMarketsSC-MT5
|0.40 × 15
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 77
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
itexsys-Platform
|3.09 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.27 × 208
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 9
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
|
GoMarkets-Live
|7.76 × 1303
|
RoboMarkets-Pro
|8.08 × 13
|
RoboForex-Pro
|9.86 × 182
|
TickmillEU-Live
|11.00 × 1293
|
Forex.com-Live 536
|11.77 × 152
4 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-69%
0
0
USD
USD
917
USD
USD
20
0%
1 119
52%
96%
0.86
-3.26
USD
USD
92%
1:500