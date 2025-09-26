SegnaliSezioni
Shou Duo Zhang

Zhangshouduo

Shou Duo Zhang
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -69%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 119
Profit Trade:
583 (52.10%)
Loss Trade:
536 (47.90%)
Best Trade:
1 320.50 USD
Worst Trade:
-2 700.80 USD
Profitto lordo:
23 399.83 USD (5 460 652 pips)
Perdita lorda:
-27 051.39 USD (5 609 725 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (721.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 886.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
96.42%
Massimo carico di deposito:
20.79%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
704 (62.91%)
Short Trade:
415 (37.09%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-3.26 USD
Profitto medio:
40.14 USD
Perdita media:
-50.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-493.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 195.73 USD (7)
Crescita mensile:
-0.56%
Previsione annuale:
-6.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 264.73 USD
Massimale:
7 957.71 USD (114.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.45% (7 957.71 USD)
Per equità:
38.76% (367.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 694
BTCUSD 201
GBPUSD 28
EURUSD 24
USDJPY 21
XAGUSD 20
US30 12
AUDUSD 11
USDCAD 9
USDCHF 9
GBPJPY 8
JPN225 8
AUDCAD 5
CADCHF 5
CADJPY 5
NZDCHF 4
GBPCAD 4
WTI 4
EURCAD 4
NAS100 4
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
GBPNZD 3
AUS200 3
NZDCAD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
EURJPY 2
NZDUSD 2
ETHUSD 2
HK50 2
GBPAUD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURAUD 1
BCHUSD 1
AUDNZD 1
ATOMUSD 1
UK100 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.4K
BTCUSD 277
GBPUSD 469
EURUSD 155
USDJPY -6
XAGUSD -118
US30 4
AUDUSD 68
USDCAD -415
USDCHF 29
GBPJPY -92
JPN225 4
AUDCAD -21
CADCHF -47
CADJPY 70
NZDCHF -49
GBPCAD -73
WTI -124
EURCAD -39
NAS100 -19
EURNZD 79
GBPCHF -85
AUDCHF -30
GBPNZD -36
AUS200 1
NZDCAD -18
EURCHF -69
EURGBP -12
CHFJPY -41
EURJPY 25
NZDUSD -2
ETHUSD -11
HK50 0
GBPAUD -68
AUDJPY -44
NZDJPY -36
EURAUD 12
BCHUSD 0
AUDNZD 1
ATOMUSD -14
UK100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 36K
BTCUSD -161K
GBPUSD 476
EURUSD -1.2K
USDJPY 551
XAGUSD 288
US30 5K
AUDUSD -337
USDCAD -1.7K
USDCHF 1.2K
GBPJPY -97
JPN225 7.7K
AUDCAD -665
CADCHF -848
CADJPY 236
NZDCHF -783
GBPCAD -600
WTI -865
EURCAD -513
NAS100 -19K
EURNZD 2.1K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF -514
GBPNZD -1.1K
AUS200 1.6K
NZDCAD -387
EURCHF -1.1K
EURGBP 304
CHFJPY -117
EURJPY 85
NZDUSD -122
ETHUSD -6.9K
HK50 125
GBPAUD -2.1K
AUDJPY -1.3K
NZDJPY -1K
EURAUD 377
BCHUSD -264
AUDNZD 48
ATOMUSD -1.4K
UK100 19
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 320.50 USD
Worst Trade: -2 701 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +721.69 USD
Massima perdita consecutiva: -493.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
ICMarketsSC-MT5
0.40 × 15
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 77
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
itexsys-Platform
3.09 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
3.27 × 208
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 9
Murrentrade-Online
7.53 × 15
GoMarkets-Live
7.76 × 1303
RoboMarkets-Pro
8.08 × 13
RoboForex-Pro
9.86 × 182
TickmillEU-Live
11.00 × 1293
Forex.com-Live 536
11.77 × 152
4 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 18:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 20:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 18:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 11:42
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zhangshouduo
30USD al mese
-69%
0
0
USD
917
USD
20
0%
1 119
52%
96%
0.86
-3.26
USD
92%
1:500
