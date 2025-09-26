- Crescita
Trade:
146
Profit Trade:
113 (77.39%)
Loss Trade:
33 (22.60%)
Best Trade:
225.05 USD
Worst Trade:
-1 817.03 USD
Profitto lordo:
4 115.29 USD (2 271 228 pips)
Perdita lorda:
-13 433.70 USD (3 035 831 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 396.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 396.70 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
34.63%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
77 (52.74%)
Short Trade:
69 (47.26%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-63.82 USD
Profitto medio:
36.42 USD
Perdita media:
-407.08 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-12 461.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 461.97 USD (16)
Crescita mensile:
-8.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 365.46 USD
Massimale:
12 461.97 USD (304.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.77% (12 461.97 USD)
Per equità:
34.52% (14 008.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-765K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Best Trade: +225.05 USD
Worst Trade: -1 817 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 396.70 USD
Massima perdita consecutiva: -12 461.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Use FBS 10.000 for 0.2 lot
