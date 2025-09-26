SegnaliSezioni
Arfian Nur Rohmat

BTC WHOOS

Arfian Nur Rohmat
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
113 (77.39%)
Loss Trade:
33 (22.60%)
Best Trade:
225.05 USD
Worst Trade:
-1 817.03 USD
Profitto lordo:
4 115.29 USD (2 271 228 pips)
Perdita lorda:
-13 433.70 USD (3 035 831 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 396.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 396.70 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
34.63%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
77 (52.74%)
Short Trade:
69 (47.26%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-63.82 USD
Profitto medio:
36.42 USD
Perdita media:
-407.08 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-12 461.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 461.97 USD (16)
Crescita mensile:
-8.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 365.46 USD
Massimale:
12 461.97 USD (304.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.77% (12 461.97 USD)
Per equità:
34.52% (14 008.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 146
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -9.3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -765K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.05 USD
Worst Trade: -1 817 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 396.70 USD
Massima perdita consecutiva: -12 461.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Use FBS 10.000 for 0.2 lot
Non ci sono recensioni
2025.10.03 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.