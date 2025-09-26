- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
37.05 USD
Worst Trade:
-52.03 USD
Profitto lordo:
73.75 USD (18 151 pips)
Perdita lorda:
-134.14 USD (76 443 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (41.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
83.67%
Massimo carico di deposito:
32.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-5.03 USD
Profitto medio:
12.29 USD
Perdita media:
-22.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-122.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.06 USD (4)
Crescita mensile:
-16.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
114.63 USD
Massimale:
122.06 USD (24.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.05% (122.06 USD)
Per equità:
19.18% (97.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-58K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.05 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +41.08 USD
Massima perdita consecutiva: -122.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Swing trade on XAUUSD pair on M1 timeframe
Non ci sono recensioni
