Lai Weng Keong

LWK

Lai Weng Keong
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
8.02 USD
Worst Trade:
-2.80 USD
Profitto lordo:
16.20 USD (9 995 pips)
Perdita lorda:
-14.68 USD (4 786 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.60%
Massimo carico di deposito:
31.06%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.26 USD (2)
Crescita mensile:
1.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.64 USD (7.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (8.64 USD)
Per equità:
2.87% (2.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500Cash 2
NETH25Cash 2
SWI20Cash 2
UK100Cash 2
AUS200Cash 2
GER40Cash 1
EU50Cash 1
US100Cash 1
HK50Cash 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500Cash -5
NETH25Cash -3
SWI20Cash 4
UK100Cash -2
AUS200Cash -2
GER40Cash 8
EU50Cash 2
US100Cash -3
HK50Cash 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500Cash -745
NETH25Cash -145
SWI20Cash 2.2K
UK100Cash -1.3K
AUS200Cash -1.7K
GER40Cash 6.8K
EU50Cash 909
US100Cash -932
HK50Cash 59
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.16 USD
Massima perdita consecutiva: -4.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

no comment
Non ci sono recensioni
2025.10.01 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.26 09:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.26 09:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 09:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LWK
30USD al mese
2%
0
0
USD
100
USD
2
100%
14
35%
3%
1.10
0.11
USD
8%
1:500
