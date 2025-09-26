- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
128 (70.32%)
Loss Trade:
54 (29.67%)
Best Trade:
8.31 EUR
Worst Trade:
-5.78 EUR
Profitto lordo:
133.53 EUR (14 190 pips)
Perdita lorda:
-102.94 EUR (13 335 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (23.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.78 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
23 (12.64%)
Short Trade:
159 (87.36%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.17 EUR
Profitto medio:
1.04 EUR
Perdita media:
-1.91 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-16.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.83 EUR (6)
Crescita mensile:
34.78%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.17 EUR
Massimale:
21.01 EUR (16.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.99% (21.01 EUR)
Per equità:
2.83% (3.69 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|AUDUSD
|29
|NZDCAD
|22
|GBPUSD
|19
|NZDJPY
|16
|NZDUSD
|14
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|9
|GBPNZD
|6
|EURCAD
|5
|EURGBP
|3
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|-3
|NZDCAD
|-4
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|-14
|NZDUSD
|10
|AUDNZD
|-8
|XAUUSD
|26
|GBPNZD
|0
|EURCAD
|-7
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-272
|NZDCAD
|-616
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|-2K
|NZDUSD
|1K
|AUDNZD
|-1.3K
|XAUUSD
|2.6K
|GBPNZD
|42
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|118
|USDJPY
|-102
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.31 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
Exness-Real3
|0.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.56 × 25
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.80 × 149
|
ICMarketsSC-Live24
|0.82 × 569
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 1957
|
ICMarketsSC-Live25
|1.16 × 908
|
Exness-Real17
|1.19 × 206
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
IVOMAS rev2
Non ci sono recensioni
