SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IVOMASrev2
Stefano Masera

IVOMASrev2

Stefano Masera
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
128 (70.32%)
Loss Trade:
54 (29.67%)
Best Trade:
8.31 EUR
Worst Trade:
-5.78 EUR
Profitto lordo:
133.53 EUR (14 190 pips)
Perdita lorda:
-102.94 EUR (13 335 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (23.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.78 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
23 (12.64%)
Short Trade:
159 (87.36%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.17 EUR
Profitto medio:
1.04 EUR
Perdita media:
-1.91 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-16.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.83 EUR (6)
Crescita mensile:
34.78%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.17 EUR
Massimale:
21.01 EUR (16.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.99% (21.01 EUR)
Per equità:
2.83% (3.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 44
AUDUSD 29
NZDCAD 22
GBPUSD 19
NZDJPY 16
NZDUSD 14
AUDNZD 14
XAUUSD 9
GBPNZD 6
EURCAD 5
EURGBP 3
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 22
AUDUSD -3
NZDCAD -4
GBPUSD 12
NZDJPY -14
NZDUSD 10
AUDNZD -8
XAUUSD 26
GBPNZD 0
EURCAD -7
EURGBP 2
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -272
NZDCAD -616
GBPUSD 1K
NZDJPY -2K
NZDUSD 1K
AUDNZD -1.3K
XAUUSD 2.6K
GBPNZD 42
EURCAD -1K
EURGBP 118
USDJPY -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.31 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
Exness-Real3
0.18 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 25
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.80 × 149
ICMarketsSC-Live24
0.82 × 569
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 1957
ICMarketsSC-Live25
1.16 × 908
Exness-Real17
1.19 × 206
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
73 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
IVOMAS rev2
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IVOMASrev2
30USD al mese
31%
0
0
USD
131
EUR
8
63%
182
70%
100%
1.29
0.17
EUR
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.