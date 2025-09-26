SegnaliSezioni
Georges Marcelo Almeida De Holanda

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1800 USD al mese
crescita dal 2025 11%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
419 (84.98%)
Loss Trade:
74 (15.01%)
Best Trade:
131.85 USD
Worst Trade:
-316.21 USD
Profitto lordo:
6 624.66 USD (51 050 pips)
Perdita lorda:
-4 030.49 USD (25 613 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (732.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.00 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
47.93%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
493
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
474 (96.15%)
Short Trade:
19 (3.85%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.26 USD
Profitto medio:
15.81 USD
Perdita media:
-54.47 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-343.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 131.36 USD (5)
Crescita mensile:
11.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 131.36 USD (5.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.45% (1 131.36 USD)
Per equità:
14.76% (4 224.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 487
XAUEUR 5
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
XAUEUR 84
AUDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
XAUEUR 569
AUDCAD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.85 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +732.00 USD
Massima perdita consecutiva: -343.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 più
ROBO OCTOPUS KINK GOLD 20K ROBOFOREX

Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
