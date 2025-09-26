- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
419 (84.98%)
Loss Trade:
74 (15.01%)
Best Trade:
131.85 USD
Worst Trade:
-316.21 USD
Profitto lordo:
6 624.66 USD (51 050 pips)
Perdita lorda:
-4 030.49 USD (25 613 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (732.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.00 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
47.93%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
493
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
474 (96.15%)
Short Trade:
19 (3.85%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.26 USD
Profitto medio:
15.81 USD
Perdita media:
-54.47 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-343.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 131.36 USD (5)
Crescita mensile:
11.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 131.36 USD (5.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.45% (1 131.36 USD)
Per equità:
14.76% (4 224.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|487
|XAUEUR
|5
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|XAUEUR
|84
|AUDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|XAUEUR
|569
|AUDCAD
|4
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.85 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +732.00 USD
Massima perdita consecutiva: -343.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.60 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.83 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 33
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 62
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 126
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live19
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
ROBO OCTOPUS KINK GOLD 20K ROBOFOREX
