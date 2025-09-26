SegnaliSezioni
Manh Thang Ngo

EA ThangIG

Manh Thang Ngo
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 52%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 524
Profit Trade:
4 032 (53.58%)
Loss Trade:
3 492 (46.41%)
Best Trade:
243.13 USD
Worst Trade:
-304.36 USD
Profitto lordo:
39 657.53 USD (15 606 326 pips)
Perdita lorda:
-37 040.18 USD (15 527 604 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (506.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
916.47 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
38.49%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
3 784 (50.29%)
Short Trade:
3 740 (49.71%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
9.84 USD
Perdita media:
-10.61 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-50.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-649.46 USD (6)
Crescita mensile:
12.85%
Previsione annuale:
155.94%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
804.81 USD
Massimale:
1 766.69 USD (25.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.91% (1 766.69 USD)
Per equità:
1.47% (111.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7524
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 83K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +243.13 USD
Worst Trade: -304 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +506.69 USD
Massima perdita consecutiva: -50.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
SL-TP strategy for each order to earn saost risk
WhatsApp +84 862.399.588
Non ci sono recensioni
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.36% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
