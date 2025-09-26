- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 524
Profit Trade:
4 032 (53.58%)
Loss Trade:
3 492 (46.41%)
Best Trade:
243.13 USD
Worst Trade:
-304.36 USD
Profitto lordo:
39 657.53 USD (15 606 326 pips)
Perdita lorda:
-37 040.18 USD (15 527 604 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (506.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
916.47 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
38.49%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
3 784 (50.29%)
Short Trade:
3 740 (49.71%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
9.84 USD
Perdita media:
-10.61 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-50.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-649.46 USD (6)
Crescita mensile:
12.85%
Previsione annuale:
155.94%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
804.81 USD
Massimale:
1 766.69 USD (25.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.91% (1 766.69 USD)
Per equità:
1.47% (111.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7524
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|83K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +243.13 USD
Worst Trade: -304 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +506.69 USD
Massima perdita consecutiva: -50.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
SL-TP strategy for each order to earn saost risk
WhatsApp +84 862.399.588
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
52%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
19
97%
7 524
53%
38%
1.07
0.35
USD
USD
26%
1:500