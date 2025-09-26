- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
145 (75.52%)
Loss Trade:
47 (24.48%)
Best Trade:
13.62 USD
Worst Trade:
-41.71 USD
Profitto lordo:
474.78 USD (41 058 pips)
Perdita lorda:
-313.73 USD (27 150 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (131.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.27 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
8.22%
Massimo carico di deposito:
31.64%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
132 (68.75%)
Short Trade:
60 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-6.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-50.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.30 USD (3)
Crescita mensile:
205.52%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.01 USD
Massimale:
73.63 USD (65.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.38% (73.63 USD)
Per equità:
21.42% (52.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|USDJPY
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|173
|USDJPY
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|-1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.62 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +131.27 USD
Massima perdita consecutiva: -50.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
183%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
10
8%
192
75%
8%
1.51
0.84
USD
USD
65%
1:100