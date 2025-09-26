SegnaliSezioni
Iskandar Iskandar

Coklat Valbury

Iskandar Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 183%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
145 (75.52%)
Loss Trade:
47 (24.48%)
Best Trade:
13.62 USD
Worst Trade:
-41.71 USD
Profitto lordo:
474.78 USD (41 058 pips)
Perdita lorda:
-313.73 USD (27 150 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (131.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.27 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
8.22%
Massimo carico di deposito:
31.64%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
132 (68.75%)
Short Trade:
60 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-6.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-50.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.30 USD (3)
Crescita mensile:
205.52%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.01 USD
Massimale:
73.63 USD (65.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.38% (73.63 USD)
Per equità:
21.42% (52.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 167
USDJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 173
USDJPY -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
USDJPY -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.62 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +131.27 USD
Massima perdita consecutiva: -50.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
Non ci sono recensioni
2025.10.06 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Coklat Valbury
30USD al mese
183%
0
0
USD
313
USD
10
8%
192
75%
8%
1.51
0.84
USD
65%
1:100
Copia

