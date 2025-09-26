SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xau120
Xiang Xi Yang

Xau120

Xiang Xi Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 20%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
43 (95.55%)
Loss Trade:
2 (4.44%)
Best Trade:
15.72 USD
Worst Trade:
-21.02 USD
Profitto lordo:
60.87 USD (95 242 pips)
Perdita lorda:
-41.30 USD (4 119 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (49.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.63 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
67.39%
Massimo carico di deposito:
52.81%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
28 (62.22%)
Short Trade:
17 (37.78%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-20.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.30 USD (2)
Crescita mensile:
19.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.06 USD
Massimale:
41.30 USD (37.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.13% (41.30 USD)
Per equità:
44.69% (31.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
BTCUSD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8
BTCUSD 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 773
BTCUSD 90K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.72 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.63 USD
Massima perdita consecutiva: -41.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
本人常年专注于xau黄金
这个策略来自于个人对价格走势的理解
Non ci sono recensioni
2025.09.26 22:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.26 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 05:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.26 04:40
Share of trading days is too low
2025.09.26 04:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.26 04:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.26 03:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 03:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 03:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.26 03:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 03:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xau120
31USD al mese
20%
0
0
USD
120
USD
1
0%
45
95%
67%
1.47
0.43
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.