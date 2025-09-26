- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
43 (95.55%)
Loss Trade:
2 (4.44%)
Best Trade:
15.72 USD
Worst Trade:
-21.02 USD
Profitto lordo:
60.87 USD (95 242 pips)
Perdita lorda:
-41.30 USD (4 119 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (49.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.63 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
67.39%
Massimo carico di deposito:
52.81%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
28 (62.22%)
Short Trade:
17 (37.78%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-20.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.30 USD (2)
Crescita mensile:
19.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.06 USD
Massimale:
41.30 USD (37.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.13% (41.30 USD)
Per equità:
44.69% (31.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|BTCUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|773
|BTCUSD
|90K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.72 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.63 USD
Massima perdita consecutiva: -41.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
本人常年专注于xau黄金
这个策略来自于个人对价格走势的理解
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
20%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
1
0%
45
95%
67%
1.47
0.43
USD
USD
45%
1:500