- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
-0.59 USD
Profitto lordo:
2.81 USD (412 pips)
Perdita lorda:
-2.04 USD (288 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
53.28%
Massimo carico di deposito:
21.72%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.81 USD (4)
Crescita mensile:
4.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.89 USD (8.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.84% (1.89 USD)
Per equità:
3.84% (0.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|1
|EURJPY
|0
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|77
|EURJPY
|-66
|AUDNZD
|113
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Algotrading
