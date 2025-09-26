SegnaliSezioni
Dwi Baru Raharjo

Sambelpecel

Dwi Baru Raharjo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
-0.59 USD
Profitto lordo:
2.81 USD (412 pips)
Perdita lorda:
-2.04 USD (288 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
53.28%
Massimo carico di deposito:
21.72%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.81 USD (4)
Crescita mensile:
4.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.89 USD (8.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.84% (1.89 USD)
Per equità:
3.84% (0.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 6
EURJPY 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 1
EURJPY 0
AUDNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 77
EURJPY -66
AUDNZD 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 11
Tickmill-Live10
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 22
BlueberryMarkets-Live
0.75 × 16
Tickmill-Live04
1.00 × 2
RoboForex-Pro-2
1.75 × 8
RoboForex-Pro-3
2.00 × 19
VantageFXInternational-Live 4
3.00 × 1
NPBFX-Real
4.38 × 8
FBS-Real-2
4.75 × 8
AAFXTrading-Live
17.00 × 2
Algotrading
Non ci sono recensioni
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 11:42
Share of trading days is too low
2025.09.26 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.26 10:42
Share of trading days is too low
2025.09.26 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.26 03:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 03:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 03:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.26 03:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 03:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.