- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
50 (86.20%)
Loss Trade:
8 (13.79%)
Best Trade:
18.87 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
282.45 USD (7 130 pips)
Perdita lorda:
-54.83 USD (448 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (60.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.95 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
89.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
18.30
Long Trade:
38 (65.52%)
Short Trade:
20 (34.48%)
Fattore di profitto:
5.15
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-6.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.66 USD (1)
Crescita mensile:
10.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
12.44 USD (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (6.84 USD)
Per equità:
33.73% (861.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|14
|EURGBP
|13
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|26
|EURGBP
|14
|USDJPY
|34
|AUDUSD
|19
|GBPUSD
|33
|EURJPY
|23
|EURUSD
|40
|USDCHF
|34
|USDCAD
|24
|NZDUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|903
|EURGBP
|419
|USDJPY
|1.2K
|AUDUSD
|451
|GBPUSD
|698
|EURJPY
|820
|EURUSD
|822
|USDCHF
|555
|USDCAD
|697
|NZDUSD
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.87 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.84 USD
Massima perdita consecutiva: -2.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 184
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.45 × 471
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 6686
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 495
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
106 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Stable, low DD, high profit.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
0%
58
86%
100%
5.15
3.92
USD
USD
34%
1:500