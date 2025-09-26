SegnaliSezioni
Ty Ha Hoang

DragonV

Ty Ha Hoang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
50 (86.20%)
Loss Trade:
8 (13.79%)
Best Trade:
18.87 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
282.45 USD (7 130 pips)
Perdita lorda:
-54.83 USD (448 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (60.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.95 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
89.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
18.30
Long Trade:
38 (65.52%)
Short Trade:
20 (34.48%)
Fattore di profitto:
5.15
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-6.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.66 USD (1)
Crescita mensile:
10.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
12.44 USD (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (6.84 USD)
Per equità:
33.73% (861.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 14
EURGBP 13
USDJPY 6
AUDUSD 5
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 26
EURGBP 14
USDJPY 34
AUDUSD 19
GBPUSD 33
EURJPY 23
EURUSD 40
USDCHF 34
USDCAD 24
NZDUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 903
EURGBP 419
USDJPY 1.2K
AUDUSD 451
GBPUSD 698
EURJPY 820
EURUSD 822
USDCHF 555
USDCAD 697
NZDUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.87 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.84 USD
Massima perdita consecutiva: -2.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Axiory-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 184
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.45 × 471
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 6686
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 495
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
106 più
Stable, low DD, high profit.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
