- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
527
Profit Trade:
399 (75.71%)
Loss Trade:
128 (24.29%)
Best Trade:
246.80 USD
Worst Trade:
-537.10 USD
Profitto lordo:
9 646.04 USD (111 718 pips)
Perdita lorda:
-8 186.96 USD (103 620 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (268.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
838.58 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
12.27%
Massimo carico di deposito:
42.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
393 (74.57%)
Short Trade:
134 (25.43%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
24.18 USD
Perdita media:
-63.96 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-65.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 418.30 USD (5)
Crescita mensile:
226.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.30 USD
Massimale:
1 418.30 USD (42.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.14% (698.45 USD)
Per equità:
36.54% (836.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|527
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +246.80 USD
Worst Trade: -537 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +268.80 USD
Massima perdita consecutiva: -65.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
202%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
0%
527
75%
12%
1.17
2.77
USD
USD
44%
1:500