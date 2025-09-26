SegnaliSezioni
Daniel Kwame A Antwi

Mixed Bag FX

Daniel Kwame A Antwi
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 39%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
74 (80.43%)
Loss Trade:
18 (19.57%)
Best Trade:
20.62 USD
Worst Trade:
-32.21 USD
Profitto lordo:
309.27 USD (27 330 pips)
Perdita lorda:
-234.13 USD (22 346 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (77.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.28 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
8.65%
Massimo carico di deposito:
26.81%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
32 (34.78%)
Short Trade:
60 (65.22%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
4.18 USD
Perdita media:
-13.01 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.21 USD (1)
Crescita mensile:
3.87%
Previsione annuale:
46.91%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.90 USD (19.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.65% (51.90 USD)
Per equità:
43.80% (135.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 53
XAUUSD 38
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 68
XAUUSD 4
GBPUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 5.8K
XAUUSD -872
GBPUSD 99
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.62 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.28 USD
Massima perdita consecutiva: -19.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.72 × 18
VantageInternational-Live 22
0.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
VantageInternational-Live 5
2.05 × 204
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.85 × 292
RoboForex-Pro
3.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 18
6.99 × 88
VantageInternational-Live 11
7.01 × 100
VantageInternational-Live 8
7.76 × 299
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
VantageInternational-Live 2
9.33 × 107
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
Non ci sono recensioni
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 06:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 01:27
Trading operations on the account were performed for only 55 days. This comprises 13.65% of days out of the 403 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 01:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

