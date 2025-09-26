- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
22.50 USD
Worst Trade:
-2.50 USD
Profitto lordo:
66.90 USD (51 900 pips)
Perdita lorda:
-5.61 USD (4 514 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (57.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
1.86%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
22.53
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
11.93
Profitto previsto:
7.66 USD
Profitto medio:
11.15 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.50 USD (1)
Crescita mensile:
20.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
2.72 USD (0.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (2.61 USD)
Per equità:
0.43% (1.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.50 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
354
USD
USD
1
0%
8
75%
2%
11.92
7.66
USD
USD
1%
1:500