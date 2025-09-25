SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Soldados 2
Denis Lopez Perez

Soldados 2

Denis Lopez Perez
0 recensioni
134 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -3%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
33 (51.56%)
Loss Trade:
31 (48.44%)
Best Trade:
715.90 USD
Worst Trade:
-537.97 USD
Profitto lordo:
8 196.41 USD (28 432 pips)
Perdita lorda:
-10 925.75 USD (15 147 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 034.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 473.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
32 (50.00%)
Short Trade:
32 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-42.65 USD
Profitto medio:
248.38 USD
Perdita media:
-352.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 055.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 055.57 USD (6)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
2.84%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 192.39 USD
Massimale:
5 509.10 USD (5.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.38% (5 509.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 10
AUDUSD 9
XAGUSD 8
GBPJPY 6
NDX 6
XAUUSD 6
XTIUSD 4
USDJPY 4
SPX500 2
WS30 2
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
XNGUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -218
AUDUSD -1.6K
XAGUSD -1.4K
GBPJPY 2.5K
NDX 1.7K
XAUUSD -2.2K
XTIUSD -1.5K
USDJPY 973
SPX500 110
WS30 516
NZDUSD -1K
GBPUSD -1K
EURUSD 472
XNGUSD -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 2.9K
AUDUSD -553
XAGUSD -1.1K
GBPJPY 9.1K
NDX 8.6K
XAUUSD -5.6K
XTIUSD -836
USDJPY 2.2K
SPX500 347
WS30 357
NZDUSD -1.2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD 946
XNGUSD -16
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +715.90 USD
Worst Trade: -538 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 034.01 USD
Massima perdita consecutiva: -3 055.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
No dudes en hacer nada, solo cree en ti mismo. 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 23:14
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 3.4% of days out of the 940 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 23:14
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.34% of days out of the 940 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 23:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati