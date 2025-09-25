- Crescita
Trade:
64
Profit Trade:
33 (51.56%)
Loss Trade:
31 (48.44%)
Best Trade:
715.90 USD
Worst Trade:
-537.97 USD
Profitto lordo:
8 196.41 USD (28 432 pips)
Perdita lorda:
-10 925.75 USD (15 147 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 034.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 473.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
32 (50.00%)
Short Trade:
32 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-42.65 USD
Profitto medio:
248.38 USD
Perdita media:
-352.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 055.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 055.57 USD (6)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
2.84%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 192.39 USD
Massimale:
5 509.10 USD (5.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.38% (5 509.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|9
|XAGUSD
|8
|GBPJPY
|6
|NDX
|6
|XAUUSD
|6
|XTIUSD
|4
|USDJPY
|4
|SPX500
|2
|WS30
|2
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|XNGUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-218
|AUDUSD
|-1.6K
|XAGUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|2.5K
|NDX
|1.7K
|XAUUSD
|-2.2K
|XTIUSD
|-1.5K
|USDJPY
|973
|SPX500
|110
|WS30
|516
|NZDUSD
|-1K
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|472
|XNGUSD
|-31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|2.9K
|AUDUSD
|-553
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|9.1K
|NDX
|8.6K
|XAUUSD
|-5.6K
|XTIUSD
|-836
|USDJPY
|2.2K
|SPX500
|347
|WS30
|357
|NZDUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|946
|XNGUSD
|-16
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +715.90 USD
Worst Trade: -538 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 034.01 USD
Massima perdita consecutiva: -3 055.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
