- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
7.67 USD
Worst Trade:
-5.70 USD
Profitto lordo:
27.40 USD (2 234 pips)
Perdita lorda:
-12.64 USD (1 135 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (12.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
87.44%
Massimo carico di deposito:
9.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.33 USD (2)
Crescita mensile:
7.38%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
11.41 USD (5.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.02% (11.41 USD)
Per equità:
18.95% (40.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|EURUSD
|187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.67 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.11 USD
Massima perdita consecutiva: -11.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6974
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 884
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
130 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
1
86%
15
73%
87%
2.16
0.98
USD
USD
19%
1:500