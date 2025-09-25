- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bienvenue sur le signal One Million Club 🚀
🔹 Broker utilisé : FP Markets (ECN – spreads ultra bas & exécution rapide).
🔹 Stratégie : Scalping & Intraday sur les indices (US30, GER40), les métaux (XAU/USD) et les cryptos (BTC/USD).
🔹 Objectif : Croissance régulière avec drawdown limité.
🔹 Risque : Chaque trade est protégé par un Stop Loss, aucune martingale ni grid.
✅ Avantages pour les copieurs :
Exécution rapide grâce à FP Markets.
Croissance stable avec gestion stricte du risque.
Accessible dès 100 USD de capital.
Adapté aux traders recherchant performance et sécurité.
⚠️ Recommandations :
Levier utilisé : 1:500.
Capital minimum conseillé : 100 USD.
Copier avec même niveau de risque que le signal pour des résultats optimaux.
---
👉 Rejoignez le One Million Club et faites partie d’une stratégie disciplinée et transparente 📊
