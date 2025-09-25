SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Boudour0033 Mt4
Idir Boudour

Boudour0033 Mt4

Idir Boudour
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bienvenue sur le signal One Million Club 🚀

🔹 Broker utilisé : FP Markets (ECN – spreads ultra bas & exécution rapide).
🔹 Stratégie : Scalping & Intraday sur les indices (US30, GER40), les métaux (XAU/USD) et les cryptos (BTC/USD).
🔹 Objectif : Croissance régulière avec drawdown limité.
🔹 Risque : Chaque trade est protégé par un Stop Loss, aucune martingale ni grid.

✅ Avantages pour les copieurs :

Exécution rapide grâce à FP Markets.

Croissance stable avec gestion stricte du risque.

Accessible dès 100 USD de capital.

Adapté aux traders recherchant performance et sécurité.


⚠️ Recommandations :

Levier utilisé : 1:500.

Capital minimum conseillé : 100 USD.

Copier avec même niveau de risque que le signal pour des résultats optimaux.



---

👉 Rejoignez le One Million Club et faites partie d’une stratégie disciplinée et transparente 📊
Non ci sono recensioni
2025.09.25 22:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 22:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 22:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
