- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
59 (81.94%)
Loss Trade:
13 (18.06%)
Best Trade:
50.95 USD
Worst Trade:
-79.50 USD
Profitto lordo:
434.00 USD (68 243 pips)
Perdita lorda:
-164.72 USD (20 416 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (143.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.93 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
86.24%
Massimo carico di deposito:
112.60%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
46 (63.89%)
Short Trade:
26 (36.11%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
3.74 USD
Profitto medio:
7.36 USD
Perdita media:
-12.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.50 USD (1)
Crescita mensile:
26.97%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.50 USD (6.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (79.50 USD)
Per equità:
23.40% (254.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|256
|BTCUSD
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.95 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +143.93 USD
Massima perdita consecutiva: -4.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
