- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
263 (86.79%)
Loss Trade:
40 (13.20%)
Best Trade:
7.85 USD
Worst Trade:
-12.47 USD
Profitto lordo:
379.92 USD (97 332 pips)
Perdita lorda:
-142.58 USD (49 269 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (64.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.50 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
303
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
289 (95.38%)
Short Trade:
14 (4.62%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.44 USD (5)
Crescita mensile:
13.93%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.44 USD (1.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.99% (37.44 USD)
Per equità:
16.96% (312.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|295
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|236
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|25K
|BTCUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.85 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +64.50 USD
Massima perdita consecutiva: -37.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
ROBO OCTOPUS COPYTRADER XM GLOBAL - MT5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1800USD al mese
14%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
5%
303
86%
100%
2.66
0.78
USD
USD
17%
1:500