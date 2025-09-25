SegnaliSezioni
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCOTPUS COPYTRADER XM GLOBAL

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1800 USD al mese
crescita dal 2025 14%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
263 (86.79%)
Loss Trade:
40 (13.20%)
Best Trade:
7.85 USD
Worst Trade:
-12.47 USD
Profitto lordo:
379.92 USD (97 332 pips)
Perdita lorda:
-142.58 USD (49 269 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (64.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.50 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
303
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
289 (95.38%)
Short Trade:
14 (4.62%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.44 USD (5)
Crescita mensile:
13.93%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.44 USD (1.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.99% (37.44 USD)
Per equità:
16.96% (312.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 295
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 236
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 25K
BTCUSD 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.85 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +64.50 USD
Massima perdita consecutiva: -37.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
ROBO OCTOPUS COPYTRADER XM GLOBAL - MT5

Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
