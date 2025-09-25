SegnaliSezioni
Cristian David Castillo Arrieta

AbacuQuant

Cristian David Castillo Arrieta
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
6 109.40 USD
Worst Trade:
-1 166.96 USD
Profitto lordo:
6 568.62 USD (7 816 pips)
Perdita lorda:
-2 189.74 USD (2 580 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (213.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 109.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.81%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
398.08 USD
Profitto medio:
938.37 USD
Perdita media:
-547.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-949.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 166.96 USD (1)
Crescita mensile:
4.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 741.03 USD
Massimale:
1 932.91 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (1 934.29 USD)
Per equità:
1.52% (1 589.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 10
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1.7K
XAUUSD 6.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -995
XAUUSD 6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 109.40 USD
Worst Trade: -1 167 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +213.53 USD
Massima perdita consecutiva: -949.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
0.62 × 125
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 271
FXOpen-MT5
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 16
PrimeCodex-MT5
2.31 × 36
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.46 × 61
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 21
VantageFXInternational-Live
3.93 × 27
AdmiralMarkets-Live
4.82 × 50
Ava-Real 1-MT5
5.00 × 1
Binary.com-Server
5.67 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.29 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 16:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.25 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AbacuQuant
1000USD al mese
4%
0
0
USD
104K
USD
1
100%
11
63%
100%
2.99
398.08
USD
2%
1:200
Copia

