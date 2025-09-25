- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
21 (58.33%)
Loss Trade:
15 (41.67%)
Best Trade:
90.38 USD
Worst Trade:
-47.30 USD
Profitto lordo:
476.40 USD (8 585 pips)
Perdita lorda:
-216.28 USD (4 587 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (141.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.73 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.04%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.57
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
7.23 USD
Profitto medio:
22.69 USD
Perdita media:
-14.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.32 USD (5)
Crescita mensile:
5.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.04 USD
Massimale:
56.89 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.09% (56.89 USD)
Per equità:
2.71% (142.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.h
|5
|GBPUSD.h
|3
|USDCAD.h
|3
|XAGUSD.h
|3
|USDJPY.h
|3
|AUDUSD.h
|3
|EURAUD.h
|3
|NZDUSD.h
|3
|USDCHF.h
|3
|XAUUSD.h
|2
|EURCHF.h
|2
|AUDNZD.h
|1
|AUDJPY.h
|1
|EURGBP.h
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.h
|1
|GBPUSD.h
|62
|USDCAD.h
|28
|XAGUSD.h
|204
|USDJPY.h
|-1
|AUDUSD.h
|-28
|EURAUD.h
|16
|NZDUSD.h
|48
|USDCHF.h
|28
|XAUUSD.h
|-46
|EURCHF.h
|-41
|AUDNZD.h
|-3
|AUDJPY.h
|-2
|EURGBP.h
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.h
|96
|GBPUSD.h
|1.3K
|USDCAD.h
|414
|XAGUSD.h
|4.1K
|USDJPY.h
|-51
|AUDUSD.h
|-253
|EURAUD.h
|375
|NZDUSD.h
|665
|USDCHF.h
|385
|XAUUSD.h
|-2.6K
|EURCHF.h
|-240
|AUDNZD.h
|-38
|AUDJPY.h
|-28
|EURGBP.h
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.38 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +141.73 USD
Massima perdita consecutiva: -51.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Teper Breakout
https://t.me/+Jb61BEkRIuBkOGFl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
1
100%
36
58%
100%
2.20
7.23
USD
USD
3%
1:500