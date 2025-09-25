SegnaliSezioni
Tlebebe

Morapedi
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
Exness-Real20
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
26 (26.53%)
Loss Trade:
72 (73.47%)
Best Trade:
31.95 USD
Worst Trade:
-7.06 USD
Profitto lordo:
205.51 USD (24 306 pips)
Perdita lorda:
-222.35 USD (10 759 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (202.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.16 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
38.04%
Massimo carico di deposito:
134.64%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
54 (55.10%)
Short Trade:
44 (44.90%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-3.09 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-159.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.22 USD (38)
Crescita mensile:
-11.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.84 USD
Massimale:
219.14 USD (62.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.20% (219.14 USD)
Per equità:
42.12% (148.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 34
EURUSDm 16
USDCHFm 15
NZDUSDm 10
DXYm 8
USDJPYm 5
USDCADm 4
XAGUSDm 3
USDZARm 2
BTCUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm -42
EURUSDm -34
USDCHFm -46
NZDUSDm 33
DXYm -27
USDJPYm -1
USDCADm 2
XAGUSDm 95
USDZARm 1
BTCUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm -2.1K
EURUSDm -1.7K
USDCHFm -1.8K
NZDUSDm 1.7K
DXYm -1.4K
USDJPYm -49
USDCADm 128
XAGUSDm 1.9K
USDZARm 778
BTCUSDm 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.95 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +202.16 USD
Massima perdita consecutiva: -159.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The best us dollar pairs signals provider
Non ci sono recensioni
2025.09.30 17:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 15:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.09.25 21:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
