- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
13 (35.13%)
Loss Trade:
24 (64.86%)
Best Trade:
93 512.34 IDR
Worst Trade:
-160 178.80 IDR
Profitto lordo:
500 466.22 IDR (3 298 pips)
Perdita lorda:
-879 455.46 IDR (5 752 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (250 821.43 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
250 821.43 IDR (3)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
35.13%
Massimo carico di deposito:
262.43%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
12 (32.43%)
Short Trade:
25 (67.57%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-10 242.95 IDR
Profitto medio:
38 497.40 IDR
Perdita media:
-36 643.98 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-524 644.05 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-524 644.05 IDR (13)
Crescita mensile:
-75.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
378 989.24 IDR
Massimale:
524 644.05 IDR (81.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.26% (524 644.05 IDR)
Per equità:
54.93% (219 224.26 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|16
|GBPUSD.m
|6
|AUDUSD.m
|5
|USDJPY.m
|3
|XAUUSD.m
|3
|GBPJPY.m
|2
|USDCAD.m
|1
|USDCHF.m
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.m
|-3
|GBPUSD.m
|7
|AUDUSD.m
|2
|USDJPY.m
|0
|XAUUSD.m
|-30
|GBPJPY.m
|-10
|USDCAD.m
|1
|USDCHF.m
|-6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.m
|-149
|GBPUSD.m
|428
|AUDUSD.m
|127
|USDJPY.m
|-21
|XAUUSD.m
|-1.8K
|GBPJPY.m
|-887
|USDCAD.m
|110
|USDCHF.m
|-282
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93 512.34 IDR
Worst Trade: -160 179 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +250 821.43 IDR
Massima perdita consecutiva: -524 644.05 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Ar-Rahman Foundation account.
Non ci sono recensioni
