SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cabang4A
Iik Sudarhana

Cabang4A

Iik Sudarhana
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -76%
JustMarkets-Live2
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
13 (35.13%)
Loss Trade:
24 (64.86%)
Best Trade:
93 512.34 IDR
Worst Trade:
-160 178.80 IDR
Profitto lordo:
500 466.22 IDR (3 298 pips)
Perdita lorda:
-879 455.46 IDR (5 752 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (250 821.43 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
250 821.43 IDR (3)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
35.13%
Massimo carico di deposito:
262.43%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
12 (32.43%)
Short Trade:
25 (67.57%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-10 242.95 IDR
Profitto medio:
38 497.40 IDR
Perdita media:
-36 643.98 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-524 644.05 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-524 644.05 IDR (13)
Crescita mensile:
-75.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
378 989.24 IDR
Massimale:
524 644.05 IDR (81.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.26% (524 644.05 IDR)
Per equità:
54.93% (219 224.26 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.m 16
GBPUSD.m 6
AUDUSD.m 5
USDJPY.m 3
XAUUSD.m 3
GBPJPY.m 2
USDCAD.m 1
USDCHF.m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.m -3
GBPUSD.m 7
AUDUSD.m 2
USDJPY.m 0
XAUUSD.m -30
GBPJPY.m -10
USDCAD.m 1
USDCHF.m -6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.m -149
GBPUSD.m 428
AUDUSD.m 127
USDJPY.m -21
XAUUSD.m -1.8K
GBPJPY.m -887
USDCAD.m 110
USDCHF.m -282
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93 512.34 IDR
Worst Trade: -160 179 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +250 821.43 IDR
Massima perdita consecutiva: -524 644.05 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ar-Rahman Foundation account.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cabang4A
33USD al mese
-76%
0
0
USD
121K
IDR
2
0%
37
35%
35%
0.56
-10 242.95
IDR
81%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.