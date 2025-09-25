- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
19 (79.16%)
Loss Trade:
5 (20.83%)
Best Trade:
8.30 USD
Worst Trade:
-6.44 USD
Profitto lordo:
51.28 USD (5 116 pips)
Perdita lorda:
-13.54 USD (1 353 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (16.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
12.82%
Massimo carico di deposito:
124.10%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
17 (70.83%)
Short Trade:
7 (29.17%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-2.71 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.44 USD (1)
Crescita mensile:
769.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.44 USD (11.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.71% (6.44 USD)
Per equità:
62.41% (27.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|38
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.30 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.50 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
770%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
1
0%
24
79%
13%
3.78
1.57
USD
USD
62%
1:500