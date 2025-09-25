- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13 077
Profit Trade:
7 037 (53.81%)
Loss Trade:
6 040 (46.19%)
Best Trade:
4 396.77 USD
Worst Trade:
-4 113.92 USD
Profitto lordo:
194 497.67 USD (1 278 754 pips)
Perdita lorda:
-175 893.00 USD (1 530 428 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (103.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 480.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
2819
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
6 579 (50.31%)
Short Trade:
6 498 (49.69%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
27.64 USD
Perdita media:
-29.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-50 713.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50 713.20 USD (21)
Crescita mensile:
0.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 674.37 USD
Massimale:
50 713.20 USD (9.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.50% (50 713.20 USD)
Per equità:
1.22% (6 310.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|13077
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.UScent
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.UScent
|-252K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 396.77 USD
Worst Trade: -4 114 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +103.75 USD
Massima perdita consecutiva: -50 713.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A steady stream of water flows for a long time.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
519K
USD
USD
7
99%
13 077
53%
100%
1.10
1.42
USD
USD
9%
1:500