SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Battle
Henri Army Iriawan

Gold Battle

Henri Army Iriawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
12 (50.00%)
Loss Trade:
12 (50.00%)
Best Trade:
220.97 USD
Worst Trade:
-235.72 USD
Profitto lordo:
719.34 USD (8 965 pips)
Perdita lorda:
-714.43 USD (8 061 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (70.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
232.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.39%
Massimo carico di deposito:
59.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
12 (50.00%)
Short Trade:
12 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
59.95 USD
Perdita media:
-59.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-52.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.72 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.92 USD
Massimale:
235.72 USD (20.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.32% (235.72 USD)
Per equità:
18.56% (187.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUGBP 12
XAUEUR 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUGBP -539
XAUEUR 543
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUGBP -5.2K
XAUEUR 6.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.97 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.11 USD
Massima perdita consecutiva: -52.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Share of trading days is too low
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 14:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Battle
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
24
50%
96%
1.00
0.20
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.