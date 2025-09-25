SegnaliSezioni
BTCUSD Only
Dwi Sudarsono

BTCUSD Only

Dwi Sudarsono
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
16 (20.77%)
Loss Trade:
61 (79.22%)
Best Trade:
20.01 USD
Worst Trade:
-8.33 USD
Profitto lordo:
312.08 USD (3 140 120 pips)
Perdita lorda:
-318.16 USD (3 144 019 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (38.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
37.00%
Massimo carico di deposito:
7.62%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
37 (48.05%)
Short Trade:
40 (51.95%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
19.51 USD
Perdita media:
-5.22 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-77.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.27 USD (22)
Crescita mensile:
-2.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.27 USD
Massimale:
77.27 USD (45.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.70% (52.27 USD)
Per equità:
6.65% (6.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -3.9K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2025.10.17 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 03:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 19:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
