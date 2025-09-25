- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
288
Profit Trade:
286 (99.30%)
Loss Trade:
2 (0.69%)
Best Trade:
15 759.50 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
245 629.78 USD (14 431 077 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
266 (209 651.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 651.43 USD (266)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
60.76%
Massimo carico di deposito:
2.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
735.05
Long Trade:
107 (37.15%)
Short Trade:
181 (62.85%)
Fattore di profitto:
540.34
Profitto previsto:
851.30 USD
Profitto medio:
858.85 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
83.91%
Previsione annuale:
1 018.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (333.55 USD)
Per equità:
9.65% (1 657.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|90
|GBPUSD.s
|53
|BTCUSD
|49
|EURUSD.s
|27
|USDJPY.s
|27
|USDCHF.s
|21
|XAGUSD.s
|7
|USDCAD.s
|4
|NAS100.s
|4
|AUDUSD.s
|2
|SP500.s
|2
|EURJPY.s
|1
|GBPJPY.s
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|91K
|GBPUSD.s
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD.s
|13K
|USDJPY.s
|18K
|USDCHF.s
|9.7K
|XAGUSD.s
|5.7K
|USDCAD.s
|1.5K
|NAS100.s
|784
|AUDUSD.s
|494
|SP500.s
|1.9K
|EURJPY.s
|205
|GBPJPY.s
|346
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|155K
|GBPUSD.s
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD.s
|18K
|USDJPY.s
|54K
|USDCHF.s
|11K
|XAGUSD.s
|3.3K
|USDCAD.s
|4.4K
|NAS100.s
|39K
|AUDUSD.s
|720
|SP500.s
|6.2K
|EURJPY.s
|975
|GBPJPY.s
|1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 759.50 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 266
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 651.43 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Please contact me if you would like to copy the signal.
---
Do not rely on the high overall profit percentage. This metric, calculated by the platform, uses a complex algorithm. It appears high due to the reinvestment of profits throughout the trading period. Please refer to the monthly profit in the account statistics; it is a more objective indicator you can rely on.
---
