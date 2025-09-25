SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Holy Grail
Marek Gajdosik

Holy Grail

Marek Gajdosik
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -55%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 262
Profit Trade:
1 486 (65.69%)
Loss Trade:
776 (34.31%)
Best Trade:
126.03 EUR
Worst Trade:
-101.20 EUR
Profitto lordo:
6 039.52 EUR (74 005 pips)
Perdita lorda:
-5 280.34 EUR (63 126 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (73.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
228.62 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
92.26%
Massimo carico di deposito:
48.55%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
1 148 (50.75%)
Short Trade:
1 114 (49.25%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 EUR
Profitto medio:
4.06 EUR
Perdita media:
-6.80 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-149.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-187.35 EUR (8)
Crescita mensile:
84.88%
Previsione annuale:
1 029.87%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
508.84 EUR
Massimale:
517.94 EUR (110.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.24% (517.94 EUR)
Per equità:
14.34% (234.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 1500
USDCHF 671
XAUUSD 91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF 1.2K
USDCHF -528
XAUUSD 203
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 12K
USDCHF -3.6K
XAUUSD 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.03 EUR
Worst Trade: -101 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -149.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.11 × 18
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.73 × 44
AMarkets-Real
1.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
1.04 × 27
ICMarketsSC-Live09
1.29 × 7
Hankotrade-Live
1.40 × 5
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
GoMarkets-Real 1
2.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
2.33 × 3
RoboForex-Prime
2.34 × 3828
ICMarketsSC-Live05
2.37 × 59
GerchikCo-Live
2.60 × 5
FXChoice-Pro Live
3.07 × 29
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
19 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.01 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Holy Grail
50USD al mese
-55%
0
0
USD
1.6K
EUR
24
90%
2 262
65%
92%
1.14
0.34
EUR
90%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.