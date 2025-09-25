- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 262
Profit Trade:
1 486 (65.69%)
Loss Trade:
776 (34.31%)
Best Trade:
126.03 EUR
Worst Trade:
-101.20 EUR
Profitto lordo:
6 039.52 EUR (74 005 pips)
Perdita lorda:
-5 280.34 EUR (63 126 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (73.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
228.62 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
92.26%
Massimo carico di deposito:
48.55%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
1 148 (50.75%)
Short Trade:
1 114 (49.25%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 EUR
Profitto medio:
4.06 EUR
Perdita media:
-6.80 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-149.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-187.35 EUR (8)
Crescita mensile:
84.88%
Previsione annuale:
1 029.87%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
508.84 EUR
Massimale:
517.94 EUR (110.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.24% (517.94 EUR)
Per equità:
14.34% (234.55 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|1500
|USDCHF
|671
|XAUUSD
|91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|1.2K
|USDCHF
|-528
|XAUUSD
|203
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|12K
|USDCHF
|-3.6K
|XAUUSD
|2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.03 EUR
Worst Trade: -101 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -149.23 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.11 × 18
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.42 × 12
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 44
|
AMarkets-Real
|1.00 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live09
|1.29 × 7
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.41 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|2.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|2.33 × 3
|
RoboForex-Prime
|2.34 × 3828
|
ICMarketsSC-Live05
|2.37 × 59
|
GerchikCo-Live
|2.60 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|3.07 × 29
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-55%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
24
90%
2 262
65%
92%
1.14
0.34
EUR
EUR
90%
1:300