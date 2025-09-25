- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
11 (47.82%)
Loss Trade:
12 (52.17%)
Best Trade:
23.82 USD
Worst Trade:
-19.19 USD
Profitto lordo:
58.26 USD (6 009 pips)
Perdita lorda:
-92.76 USD (10 524 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
177 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
8 (34.78%)
Short Trade:
15 (65.22%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.50 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.68 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.50 USD
Massimale:
56.30 USD (108.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.95% (56.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|-23
|EURUSD
|-3
|EURJPY
|-14
|AUDJPY
|-18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|2.8K
|AUDUSD
|-2.2K
|EURUSD
|-357
|EURJPY
|-2.1K
|AUDJPY
|-2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.82 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +15.79 USD
Massima perdita consecutiva: -44.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 3
|
SmartFxpro-Live5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 21
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 10
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 29
|
LEO-Live
|0.00 × 16
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 5
|
OneTrade-Test
|0.00 × 1
|
Iforex24-Main
|0.00 × 1
|
LCG-Live2
|0.00 × 5
|
CapitalTech-Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 6
|
AxioryEuro-03Live
|0.00 × 2
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
OneF-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
Trading is a marathon,Investment is a comprehensive trading arts,mainly of letting the profit run. As a strategy provider, i will make an investment bearing in mind the safety of investment fund.Although this strategy can not let you rich in a short time. I believe that with the accummulation of time, our wealth will increase. I believe that as long as we hold the correct investment strategy.our future will be more successful.
