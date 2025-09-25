SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ikedionwu Harrison Chinonso
Ikedionwu Harrison Chinonso

0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -100%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
11 (47.82%)
Loss Trade:
12 (52.17%)
Best Trade:
23.82 USD
Worst Trade:
-19.19 USD
Profitto lordo:
58.26 USD (6 009 pips)
Perdita lorda:
-92.76 USD (10 524 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
177 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
8 (34.78%)
Short Trade:
15 (65.22%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.50 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.68 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.50 USD
Massimale:
56.30 USD (108.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.95% (56.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 11
AUDUSD 8
EURUSD 2
EURJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 24
AUDUSD -23
EURUSD -3
EURJPY -14
AUDJPY -18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 2.8K
AUDUSD -2.2K
EURUSD -357
EURJPY -2.1K
AUDJPY -2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.82 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +15.79 USD
Massima perdita consecutiva: -44.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading is a marathon,Investment is a comprehensive trading arts,mainly of letting the profit run. As a strategy provider, i will make an investment bearing in mind the safety  of investment fund.Although this strategy can not let you rich in a short time. I believe that with the accummulation of time, our wealth will increase. I believe that as long as we hold  the correct investment strategy.our future will be more successful. 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 7.06% of days out of the 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 175 days
