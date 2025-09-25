- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
20.69 USD
Worst Trade:
-16.53 USD
Profitto lordo:
56.81 USD (959 pips)
Perdita lorda:
-25.84 USD (762 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (25.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
86.13%
Massimo carico di deposito:
5.24%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
6.31 USD
Perdita media:
-5.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.53 USD (1)
Crescita mensile:
2.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.87 USD
Massimale:
16.53 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (16.53 USD)
Per equità:
4.07% (56.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|197
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.69 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.01 USD
Massima perdita consecutiva: -6.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 172
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
