Nan Zhang

Good Study Dayday UP

Nan Zhang
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
145 (61.18%)
Loss Trade:
92 (38.82%)
Best Trade:
20.30 USD
Worst Trade:
-48.55 USD
Profitto lordo:
394.02 USD (38 318 pips)
Perdita lorda:
-390.28 USD (36 701 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (46.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.91 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
12.33%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
128 (54.01%)
Short Trade:
109 (45.99%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.96 USD (3)
Crescita mensile:
12.22%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.17 USD
Massimale:
107.08 USD (85.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.62% (56.41 USD)
Per equità:
1.21% (4.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 155
US30 42
EURUSD 28
GBPUSD 8
EURAUD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17
US30 -22
EURUSD -9
GBPUSD 6
EURAUD 3
AUDUSD 3
USDCAD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.7K
US30 -1.7K
EURUSD 52
GBPUSD 300
EURAUD 93
AUDUSD 53
USDCAD 147
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.30 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.12 USD
Massima perdita consecutiva: -9.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 3
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 177
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Good Study Dayday UP
888USD al mese
-7%
0
0
USD
351
USD
9
79%
237
61%
12%
1.00
0.02
USD
26%
1:500
