- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
145 (61.18%)
Loss Trade:
92 (38.82%)
Best Trade:
20.30 USD
Worst Trade:
-48.55 USD
Profitto lordo:
394.02 USD (38 318 pips)
Perdita lorda:
-390.28 USD (36 701 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (46.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.91 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
12.33%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
128 (54.01%)
Short Trade:
109 (45.99%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.96 USD (3)
Crescita mensile:
12.22%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.17 USD
Massimale:
107.08 USD (85.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.62% (56.41 USD)
Per equità:
1.21% (4.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|US30
|42
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|8
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|US30
|-22
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|US30
|-1.7K
|EURUSD
|52
|GBPUSD
|300
|EURAUD
|93
|AUDUSD
|53
|USDCAD
|147
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.30 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.12 USD
Massima perdita consecutiva: -9.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 3
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 177
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
78 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
351
USD
USD
9
79%
237
61%
12%
1.00
0.02
USD
USD
26%
1:500