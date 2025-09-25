SegnaliSezioni
Zhen Kong

Super GBPUSD 001

Zhen Kong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.50 USD (542 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (5.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
634.03
Attività di trading:
90.48%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.66% (6.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 542
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

网格
Non ci sono recensioni
2025.09.30 03:01
Share of trading days is too low
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 02:01
Share of trading days is too low
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 01:01
Share of trading days is too low
2025.09.30 01:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 23:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 23:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.