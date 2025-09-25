- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
349.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 475.50 USD (5 846 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (1 475.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 475.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
78.95%
Massimo carico di deposito:
1.86%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
134.14 USD
Profitto medio:
134.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
14.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.35% (1 642.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|3
|XRPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|1.4K
|XAUUSD
|115
|XRPUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|2.7K
|XAUUSD
|1.1K
|XRPUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +349.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 475.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
0%
11
100%
79%
n/a
134.14
USD
USD
15%
1:50