Dadang Suhada

Cuaca Cerah

Dadang Suhada
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
98 (79.03%)
Loss Trade:
26 (20.97%)
Best Trade:
63.10 USD
Worst Trade:
-45.27 USD
Profitto lordo:
752.48 USD (87 371 pips)
Perdita lorda:
-190.76 USD (32 854 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (176.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.21 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.78%
Massimo carico di deposito:
229.46%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
7.58
Long Trade:
112 (90.32%)
Short Trade:
12 (9.68%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
4.53 USD
Profitto medio:
7.68 USD
Perdita media:
-7.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.55 USD (2)
Crescita mensile:
-91.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.71 USD
Massimale:
74.14 USD (41.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.79% (-48.58 USD)
Per equità:
92.82% (43.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 43
JP225Cash 32
SILVER 18
US100Cash 12
UK100Cash 6
HK50Cash 5
TaiwanCash 4
USDJPY 3
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 242
JP225Cash 12
SILVER 300
US100Cash 24
UK100Cash -7
HK50Cash -9
TaiwanCash 5
USDJPY 7
USDCHF -11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 24K
JP225Cash 2.7K
SILVER 6K
US100Cash 24K
UK100Cash -4.3K
HK50Cash -319
TaiwanCash 2.3K
USDJPY 1K
USDCHF -903
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.10 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +176.21 USD
Massima perdita consecutiva: -27.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.02 × 43
Tickmill-Live
0.20 × 15
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.75 × 4
XMGlobal-MT5 4
0.78 × 345
Exness-MT5Real5
0.85 × 357
KuberaCapitalMarkets-Server
1.01 × 260
FxPro-MT5
1.04 × 24
XMGlobal-MT5 2
1.19 × 428
XMGlobal-MT5
1.25 × 8
Ava-Real 1-MT5
1.27 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
1.35 × 173
GTioMarketsPty-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 20
VantageInternational-Live
3.50 × 2
RoboForex-Pro
3.67 × 6
FBS-Real
8.83 × 6
Non ci sono recensioni
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 22:09
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.71% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.25 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
