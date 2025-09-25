- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
98 (79.03%)
Loss Trade:
26 (20.97%)
Best Trade:
63.10 USD
Worst Trade:
-45.27 USD
Profitto lordo:
752.48 USD (87 371 pips)
Perdita lorda:
-190.76 USD (32 854 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (176.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.21 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.78%
Massimo carico di deposito:
229.46%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
7.58
Long Trade:
112 (90.32%)
Short Trade:
12 (9.68%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
4.53 USD
Profitto medio:
7.68 USD
Perdita media:
-7.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.55 USD (2)
Crescita mensile:
-91.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.71 USD
Massimale:
74.14 USD (41.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.79% (-48.58 USD)
Per equità:
92.82% (43.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|43
|JP225Cash
|32
|SILVER
|18
|US100Cash
|12
|UK100Cash
|6
|HK50Cash
|5
|TaiwanCash
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|242
|JP225Cash
|12
|SILVER
|300
|US100Cash
|24
|UK100Cash
|-7
|HK50Cash
|-9
|TaiwanCash
|5
|USDJPY
|7
|USDCHF
|-11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|24K
|JP225Cash
|2.7K
|SILVER
|6K
|US100Cash
|24K
|UK100Cash
|-4.3K
|HK50Cash
|-319
|TaiwanCash
|2.3K
|USDJPY
|1K
|USDCHF
|-903
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.10 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +176.21 USD
Massima perdita consecutiva: -27.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.02 × 43
|
Tickmill-Live
|0.20 × 15
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.75 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|0.78 × 345
|
Exness-MT5Real5
|0.85 × 357
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.01 × 260
|
FxPro-MT5
|1.04 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|1.19 × 428
|
XMGlobal-MT5
|1.25 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|1.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.35 × 173
|
GTioMarketsPty-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 20
|
VantageInternational-Live
|3.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 6
|
FBS-Real
|8.83 × 6
Non ci sono recensioni