- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
385 (93.90%)
Loss Trade:
25 (6.10%)
Best Trade:
64.35 USD
Worst Trade:
-102.22 USD
Profitto lordo:
1 028.37 USD (55 537 pips)
Perdita lorda:
-527.09 USD (26 937 pips)
Vincite massime consecutive:
276 (240.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.40 USD (276)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.22%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
244 (59.51%)
Short Trade:
166 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-21.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.16 USD (3)
Crescita mensile:
406.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
266.93 USD (31.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.68% (175.26 USD)
Per equità:
46.18% (608.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|517
|USDJPY
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|USDJPY
|-147
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.35 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 276
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +240.40 USD
Massima perdita consecutiva: -43.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 38
37 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
510%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
0%
410
93%
100%
1.95
1.22
USD
USD
46%
1:500