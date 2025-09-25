SegnaliSezioni
Chupu Lin

PK08

Chupu Lin
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 510%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
385 (93.90%)
Loss Trade:
25 (6.10%)
Best Trade:
64.35 USD
Worst Trade:
-102.22 USD
Profitto lordo:
1 028.37 USD (55 537 pips)
Perdita lorda:
-527.09 USD (26 937 pips)
Vincite massime consecutive:
276 (240.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.40 USD (276)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.22%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
244 (59.51%)
Short Trade:
166 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-21.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.16 USD (3)
Crescita mensile:
406.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
266.93 USD (31.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.68% (175.26 USD)
Per equità:
46.18% (608.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 409
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 517
USDJPY -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
USDJPY -147
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.35 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 276
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +240.40 USD
Massima perdita consecutiva: -43.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 38
37 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
