- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
31 (86.11%)
Loss Trade:
5 (13.89%)
Best Trade:
81.84 USD
Worst Trade:
-94.32 USD
Profitto lordo:
659.77 USD (109 925 pips)
Perdita lorda:
-249.16 USD (170 547 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (344.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
344.98 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.41
Long Trade:
28 (77.78%)
Short Trade:
8 (22.22%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
11.41 USD
Profitto medio:
21.28 USD
Perdita media:
-49.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-94.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.32 USD (1)
Crescita mensile:
34.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.12 USD
Massimale:
120.26 USD (9.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.05% (94.32 USD)
Per equità:
9.65% (100.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-92
|AUDJPY
|101
|GBPUSD
|169
|USDJPY
|97
|NZDCAD
|8
|EURUSD
|23
|AUDCHF
|27
|GBPAUD
|36
|NZDJPY
|42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-74K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|553
|EURUSD
|765
|AUDCHF
|710
|GBPAUD
|627
|NZDJPY
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.84 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +344.98 USD
Massima perdita consecutiva: -94.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
长线持有，一直有浮亏。需要耐心长线持有。慢即是快。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
40%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
5
0%
36
86%
100%
2.64
11.41
USD
USD
10%
1:200