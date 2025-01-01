Segnali / Kintech Asia
Purtroppo, il segnale Kintech Asia è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
- Crescita
- 1 623%
- Abbonati
- 136
- Settimane
- 87
- Trade
- 1281
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 3.27
- DD massimo
- 32%
- Crescita
- 5 842%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 226
- Trade
- 14394
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 54%
- Crescita
- 3 889%
- Abbonati
- 6
- Settimane
- 40
- Trade
- 1855
- Vincita
- 52%
- Fattore di profitto
- 1.81
- DD massimo
- 46%
- Crescita
- 112%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 50
- Trade
- 502
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 2.15
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 559%
- Abbonati
- 66
- Settimane
- 207
- Trade
- 5469
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 131%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 51
- Trade
- 172
- Vincita
- 84%
- Fattore di profitto
- 1.41
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 1 276%
- Abbonati
- 69
- Settimane
- 44
- Trade
- 1472
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.17
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 5 042%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 231
- Trade
- 1393
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 393%
- Abbonati
- 21
- Settimane
- 122
- Trade
- 1034
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.58
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 355%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 38
- Trade
- 124
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 1.69
- DD massimo
- 34%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.