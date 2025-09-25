SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden Tide Capital09
Rudi Kurnawan

Golden Tide Capital09

Rudi Kurnawan
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 72%
SalmaMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
91 (79.82%)
Loss Trade:
23 (20.18%)
Best Trade:
282.30 USD
Worst Trade:
-77.86 USD
Profitto lordo:
2 294.34 USD (131 607 pips)
Perdita lorda:
-534.07 USD (45 057 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (308.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
783.54 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
88.85%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
110 (96.49%)
Short Trade:
4 (3.51%)
Fattore di profitto:
4.30
Profitto previsto:
15.44 USD
Profitto medio:
25.21 USD
Perdita media:
-23.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-205.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.79 USD (4)
Crescita mensile:
15.96%
Previsione annuale:
193.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
240.89 USD (6.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.38% (240.89 USD)
Per equità:
3.75% (119.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +282.30 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +308.83 USD
Massima perdita consecutiva: -205.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391&nbsp;
Mau ikut silakan join ke LInk diatas 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:46 2025.09.25 05:46:21  

https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 Silakan join ke sini jika tertarik

Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Tide Capital09
36USD al mese
72%
0
0
USD
3.2K
USD
16
0%
114
79%
89%
4.29
15.44
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.