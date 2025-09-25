- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
91 (79.82%)
Loss Trade:
23 (20.18%)
Best Trade:
282.30 USD
Worst Trade:
-77.86 USD
Profitto lordo:
2 294.34 USD (131 607 pips)
Perdita lorda:
-534.07 USD (45 057 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (308.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
783.54 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
88.85%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
110 (96.49%)
Short Trade:
4 (3.51%)
Fattore di profitto:
4.30
Profitto previsto:
15.44 USD
Profitto medio:
25.21 USD
Perdita media:
-23.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-205.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.79 USD (4)
Crescita mensile:
15.96%
Previsione annuale:
193.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
240.89 USD (6.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.38% (240.89 USD)
Per equità:
3.75% (119.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +282.30 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +308.83 USD
Massima perdita consecutiva: -205.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
36USD al mese
72%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
16
0%
114
79%
89%
4.29
15.44
USD
USD
7%
1:500