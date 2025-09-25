- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
161 (79.70%)
Loss Trade:
41 (20.30%)
Best Trade:
297.68 USD
Worst Trade:
-132.32 USD
Profitto lordo:
4 672.43 USD (288 362 pips)
Perdita lorda:
-1 211.22 USD (107 412 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (308.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
728.28 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
88.65%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.00
Long Trade:
197 (97.52%)
Short Trade:
5 (2.48%)
Fattore di profitto:
3.86
Profitto previsto:
17.13 USD
Profitto medio:
29.02 USD
Perdita media:
-29.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-205.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.79 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Previsione annuale:
183.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
314.79 USD (8.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.54% (314.79 USD)
Per equità:
3.45% (117.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|181K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +297.68 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +308.83 USD
Massima perdita consecutiva: -205.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Leverage minimal 1:500 atau lebih baik
Anda akan memerlukan broker dengan spread dan latensi rendah untuk menyalin sinyal saya guna menghindari slippage,
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas
Keuntungan yang diharapkan 1 - 5 % per bulan.
Pada keuntungannya akan ditarik setiap minggu
Saldo akan dipertahankan sebesar minimal $3.000 - $5.000 untuk membuat pelanggan lebih aman
Setoran minimum $3.000 menggunakan 0,01 lot cara menyesuaikan ukuran lot akan naik saat terjadi pemutaran pasar
Broker saya di sini Jika Anda bergabung dengan afiliasi tautan di bawah saya https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 , dan
membuka akun standar
membuka akun standar
Cara berlangganan sinyal perdagangan di sini
Pelajari cara menyalin volume dick di sini
Salin sinyal pada hosting virtual dick di sini
Silakan hubungi kami.
Silakan kirimkan saya pesan pribadi jika Anda memerlukan bantuan untuk sinyal ini,
Saya selalu siap membantu Anda.
Mininal anda memiliki Modal $3000
