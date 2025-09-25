SegnaliSezioni
Rudi Kurnawan

Golden Tide Capital

Rudi Kurnawan
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 192%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
161 (79.70%)
Loss Trade:
41 (20.30%)
Best Trade:
297.68 USD
Worst Trade:
-132.32 USD
Profitto lordo:
4 672.43 USD (288 362 pips)
Perdita lorda:
-1 211.22 USD (107 412 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (308.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
728.28 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
88.65%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.00
Long Trade:
197 (97.52%)
Short Trade:
5 (2.48%)
Fattore di profitto:
3.86
Profitto previsto:
17.13 USD
Profitto medio:
29.02 USD
Perdita media:
-29.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-205.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.79 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Previsione annuale:
183.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
314.79 USD (8.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.54% (314.79 USD)
Per equità:
3.45% (117.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 181K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +297.68 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +308.83 USD
Massima perdita consecutiva: -205.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Leverage minimal 1:500 atau lebih baik

Anda akan memerlukan broker dengan spread dan latensi rendah untuk menyalin sinyal saya guna menghindari slippage,
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas 

Keuntungan yang diharapkan 1 - 5 % per bulan.

Pada keuntungannya akan ditarik setiap minggu 

Saldo akan dipertahankan sebesar minimal $3.000 - $5.000 untuk membuat pelanggan lebih aman 

Setoran minimum $3.000 menggunakan 0,01 lot cara menyesuaikan ukuran lot akan naik saat terjadi pemutaran pasar 

Broker saya di sini Jika Anda bergabung dengan afiliasi tautan di bawah saya https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 , dan
membuka akun standar

Cara berlangganan sinyal perdagangan di sini

Pelajari cara menyalin volume dick di sini

Salin sinyal pada hosting virtual dick di sini

Silakan hubungi kami.

Silakan kirimkan saya pesan pribadi jika Anda memerlukan bantuan untuk sinyal ini,

Saya selalu siap membantu Anda.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 06:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 05:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 05:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 05:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 04:48 2025.09.25 04:48:26  

Mininal anda memiliki Modal $3000

